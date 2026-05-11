Lieferwagen kollidiert in Innerbraz mit Auto

Am Dienstagvormittag kam es in Innerbraz in Vorarlberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kastenwagen und einem Auto. Eine Person im Transporter zog sich dabei Verletzungen zu.
Die Kollision ereignete sich kurz nach 11 Uhr auf dem Oberfeldweg in Innerbraz. Auf der Höhe des örtlichen Campingplatzes kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Pkw.
Insasse verletzt
Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde ein Fahrzeuginsasse verletzt. Über die Schwere der Blessuren lagen vorerst keine näheren Informationen vor.
Die Polizeiinspektion Bludenz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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