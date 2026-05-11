Regen, Wind und Schnee im Gepäck der Eisheiligen

Druckunterschiede saugen kühle Luftmassen an

Hinter diesem Phänomen steckt eine meteorologische Ursache, denn Mitte Mai strömt häufig polare Kaltluft nach Mitteleuropa. Da der Kontinent sich bereits erwärmt hat, das Meer aber noch kalt ist, entstehen Druckunterschiede, die die kühlen Luftmassen aus dem Norden förmlich ansaugen. Da der Himmel zu dieser Jahreszeit oft schon aufklart, strahlt die Wärme des Bodens in den Nachtstunden ungehindert in die Atmosphäre ab, was selbst nach milden Tagen zu empfindlichem Bodenfrost führen kann.