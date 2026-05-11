Regen, Wind und Schnee im Gepäck der Eisheiligen

Jedes Jahr im Mai blicken Gärtner und Hobbygärtner mit Bangen auf das Thermometer, denn mit den Eisheiligen droht jene markante Wetterperiode, die statistisch gesehen oft den letzten Kälterückfall des Frühjahrs markiert. Doch welche Pflanzen müssen jetzt besonders geschützt werden – und was hilft am besten?
Pankratius, Servatius, Bonifatius und die „kalte Sophie“ bilden vom 11. bis zum 15. Mai die Riege der Namenspatrone, die seit Jahrhunderten in Bauernregeln als Warnsignal für den Gartenbau dienen. Interessanterweise handelte es sich bei den Namensgebern keineswegs um Wetterexperten, sondern um christliche Märtyrer und Bischöfe aus der Spätantike, deren Gedenktage zufällig mit den erfahrungsgemäß kalten Tagen im Mai zusammenfielen.
Druckunterschiede saugen kühle Luftmassen an
Hinter diesem Phänomen steckt eine meteorologische Ursache, denn Mitte Mai strömt häufig polare Kaltluft nach Mitteleuropa. Da der Kontinent sich bereits erwärmt hat, das Meer aber noch kalt ist, entstehen Druckunterschiede, die die kühlen Luftmassen aus dem Norden förmlich ansaugen. Da der Himmel zu dieser Jahreszeit oft schon aufklart, strahlt die Wärme des Bodens in den Nachtstunden ungehindert in die Atmosphäre ab, was selbst nach milden Tagen zu empfindlichem Bodenfrost führen kann.
Wer sich heute auf diese alten Daten verlässt, sollte jedoch eines bedenken: Durch die gregorianische Kalenderreform im Jahr 1582 haben sich die eigentlichen Wetterereignisse verschoben. Meteorologisch treten diese Kaltlufteinbrüche heute oft erst einige Tage später auf, weshalb für alle Gärtner und Pflanzenliebhaber Wachsamkeit bis weit in die zweite Maihälfte hinein geboten ist.
Wärmeliebende Pflanzen noch im Haus behalten
Für den Umgang mit der heimischen Flora bedeutet dies vor allem Geduld und Vorsorge. Empfindliche Sommerblumen wie Geranien oder Petunien sowie wärmeliebendes Gemüse wie Tomaten, Paprika und Zucchini sollten idealerweise erst nach dem Verstreichen der kritischen Tage dauerhaft ins Freiland umziehen. Wer bereits gepflanzt hat, kann seine Schützlinge mit einem schützenden Vlies, Jutesäcken oder umgestülpten Tontöpfen abdecken, um die Bodenwärme zu halten und den direkten Kontakt mit dem Frost zu vermeiden.
Mobile Kübelpflanzen lassen sich zudem leicht an die schützende Hauswand rücken oder für die kritischen Stunden kurzzeitig ins Gartenhäuschen, in den Flur oder die Garage stellen. Auch das Gießen spielt eine Rolle, wobei an frostgefährdeten Tagen der Vormittag zu bevorzugen ist, da feuchte Erde die Wärme besser speichert als ausgetrocknetes Substrat. Wer diese Vorsichtsmaßnahmen beherzigt und die „kalte Sophie“ abwartet, kann den restlichen Gartenfrühling schließlich ohne Sorge um die Blütenpracht genießen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.