Bergbahnen Lech mit Umsatzsteigerung

Die vergangene Wintersaison brachte dem Nobel-Skiort am Arlberg (Vorarlberg) eine Umsatzsteigerung von rund 6,5 Prozent – und das Investitionsbudget für 2026 ist bereits beschlossen.
Die Lech Bergbahnen AG zieht nach Abschluss der Wintersaison 2025/2026 eine positive Bilanz: Im Vergleich zum Vorjahr konnte ein Gesamtumsatzplus bei den Bahnen und der Gastronomie von 6,53 Prozent erzielt werden. Während die Gastronomiebetriebe (Balmalp, Rud-Alpe, Rüfikopf Panoramarestaurant, Schlegelkopf Restaurant sowie das Bistro Mila) ein Umsatzwachstum von 5,5 Prozent erwirtschafteten, verzeichnen die Bergbahnen per 30. April ebenfalls eine Steigerung von 6,8 Prozent. Zur Lech Bergbahnen AG gehören 14 Anlagen in Lech. Nahezu gleich blieb die Gästefrequenz, diese konnte lediglich um 0,22 Prozent noch oben geschraubt werden. Klaus Nußbaumer, Vorstand der Lech Bergbahnen AG, macht für die positive Entwicklung auch die Investitionen in den Ausbau der technischen Beschneiung bei der Talstation Schlegelkopf verantwortlich – dadurch seien die Pistenverhältnisse „vom ersten bis zum letzten Tag gut“ gewesen.
Investiert wird auch weiterhin, so hat der Aufsichtsrat bereits ein Budget von 16 Millionen Euro beschlossen. Davon fließen fünf Millionen Euro wieder in die technische Beschneiungsinfrastruktur. Zudem soll eine weitere Mitarbeiterunterkunft errichtet werden. Die entsprechenden Planungen laufen, sieben Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Ein Wasserspielplatz und ein Streichelzoo bei der Rud-Alpe und der „Lech Mountain Mirror“ als künstlerische Intervention auf dem Dach der Zugerbergbahn – umgesetzt vom Architekturbüro Snøhetta – sollen im Sommer neue Gäste anlocken.
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