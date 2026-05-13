380 kV: Kärntner Gemeinde „zwischen den Fronten“

Die Planungen für den „380-kV-Ringschluss“ mit einer neuen 380-kV-Hochspannungsleitung durch Kärnten schreiten weiter voran. Im Herbst wurde die geplante Grobtrasse vom Netzbetreiber APG präsentiert, seither wird der Verlauf mit den betroffenen 36 Gemeinden finalisiert. Doch nicht alle sind mit den Vorschlägen glücklich – wie in Baldramsdorf ...