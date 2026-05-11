„Land blockiert den medizinischen Nachwuchs“

Die Mediziner befürchten zudem eine Abwanderung ins benachbarte Ausland: Da Absolventen hier blockiert würden, würden sich viele in Richtung Deutschland orientieren. Dort entfällt das Basisjahr, was den Berufseinstieg beschleunigt. Das Fazit der Ärztekammer: Die unsichere Planung und der Mangel an Plätzen zwingen junge Ärztinnen und Ärzte dazu, ihre Karriere außerhalb des Landes zu starten. Das wiederum könnte den langfristigen Ärztemangel in der Region verschärfen.