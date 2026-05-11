Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg beim 5-Sterne-GP

Österreicherin düpiert die versammelte Weltelite

Sport-Mix
11.05.2026 12:32
Katharina Rhomberg mischte auf ihrem elfjährigen Schimmel „Colestus Cambridge“ die Weltelite ...
Katharina Rhomberg mischte auf ihrem elfjährigen Schimmel „Colestus Cambridge“ die Weltelite auf.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Sternstunde für die Dornbirner Springreiterin Katharina Rhomberg! Die 33-Jährige, die Österreich bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vertreten hatte, feierte am vergangenen Wochenende in Italien ihren bislang größten Erfolg.

0 Kommentare

Rhomberg gewann mit zwei fehlerfreien Umläufen auf ihrem elfjährigen Schimmel „Colestus Cambridge“ den mit 309.000 Euro dotierten Fünf-Sterne-Grand-Prix Giorgio Armani presented by Longines in Versilia und ließ dabei die versammelte Weltelite deutlich hinter sich.

Lesen Sie auch:
Mit Colestus Cambridge schaffte es Katharina Rhomberg bei den Global Champions in London auf ...
Mit Colestus Cambridge
Katharina Rhomberg in London auf dem Podium!
10.08.2025
Springreit-Ass
„Glaube, dass sie als Schutzengel bei uns sind“
31.10.2025
Pferdesport
Rhomberg auf Global Champions Tour Sechste
31.03.2025

„Mein Pferd ist großartig gesprungen und ich bin unglaublich glücklich“, rang die Vorarlbergerin nach dem bislang größten Einzelerfolg ihrer Karriere – mit dem österreichischen Team hatte sie sich 2023 schon Team-Bronze bei der Europameisterschaft gesichert – auf Instagram nach Worten.

Stolzer Sieger-Scheck
„Ich bin als letzte ins Jump-off gegangen. Vor mir waren bereits sehr schnelle Reiter auf dem Parcours, und eigentlich dachte ich nicht, dass ich die schlagen kann. Aber ich habe es geschafft, einfach großartig.“ Als Belohnung gab es einen Sieger-Scheck in stolzer Höhe von 77.250 Euro für das Duo.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
11.05.2026 12:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
108.856 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
103.475 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
95.311 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
939 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
911 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
866 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Sport-Mix
Sieg beim 5-Sterne-GP
Österreicherin düpiert die versammelte Weltelite
Platz 63 in Charlotte
Straka verpatzt Generalprobe für PGA Championship
Mama wartet im Ziel
123 Stunden: Emotionales Finish nach 600-km-Lauf
Vor Mösle-Meeting
ÖLV-Mehrkämpferin setzt gleich zwei Ausrufezeichen
Golf-World-Tour
Bernd Wiesberger verpasst Top Ten in Barcelona

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf