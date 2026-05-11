Österreicherin düpiert die versammelte Weltelite

Stolzer Sieger-Scheck

„Ich bin als letzte ins Jump-off gegangen. Vor mir waren bereits sehr schnelle Reiter auf dem Parcours, und eigentlich dachte ich nicht, dass ich die schlagen kann. Aber ich habe es geschafft, einfach großartig.“ Als Belohnung gab es einen Sieger-Scheck in stolzer Höhe von 77.250 Euro für das Duo.