Österreicherin düpiert die versammelte Weltelite

Sternstunde für die Dornbirner Springreiterin Katharina Rhomberg! Die 33-Jährige, die Österreich bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vertreten hatte, feierte am vergangenen Wochenende in Italien ihren bislang größten Erfolg.
Rhomberg gewann mit zwei fehlerfreien Umläufen auf ihrem elfjährigen Schimmel „Colestus Cambridge“ den mit 309.000 Euro dotierten Fünf-Sterne-Grand-Prix Giorgio Armani presented by Longines in Versilia und ließ dabei die versammelte Weltelite deutlich hinter sich.
„Mein Pferd ist großartig gesprungen und ich bin unglaublich glücklich“, rang die Vorarlbergerin nach dem bislang größten Einzelerfolg ihrer Karriere – mit dem österreichischen Team hatte sie sich 2023 schon Team-Bronze bei der Europameisterschaft gesichert – auf Instagram nach Worten.
Stolzer Sieger-Scheck
„Ich bin als letzte ins Jump-off gegangen. Vor mir waren bereits sehr schnelle Reiter auf dem Parcours, und eigentlich dachte ich nicht, dass ich die schlagen kann. Aber ich habe es geschafft, einfach großartig.“ Als Belohnung gab es einen Sieger-Scheck in stolzer Höhe von 77.250 Euro für das Duo.
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