„Verantwortungsvoller Umgang ist gefragt“

Ohne Ankauf kein Einfluss auf Entwicklung

Ganz anders sieht man die Sache bei der Dornbirner ÖVP. „Ohne den Ankauf hätte die Stadt keinerlei Einfluss auf die Zukunft dieses Areals gehabt“, betont deren Obmann Alexander Juen. Erst durch diese Entscheidung bestehe überhaupt die Möglichkeit, diesen Ort langfristig für die Dornbirner Bevölkerung zu sichern und Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Zudem würden die Franziskaner seit vielen Jahren einen wichtigen gesellschaftlichen und seelsorgerischen Beitrag für Dornbirn leisten.