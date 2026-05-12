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Juen nach Klosterkauf:

„Verantwortungsvoller Umgang ist gefragt“

Vorarlberg
12.05.2026 16:30
Die Klosterkirche in der Innenstadt ist eines der meistbesuchten Gotteshäuser in Dornbirn
Die Klosterkirche in der Innenstadt ist eines der meistbesuchten Gotteshäuser in Dornbirn(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nach der harschen Kritik der Neos bezüglich der Vereinbarung bei der Nutzung des Franziskanerklosters in Dornbirn, setzt Vizebürgermeister Alexander Juen (ÖVP) auf Deeskalation. Es gehe um ein langfristiges Projekt, bei dem Fingerspitzengefühl und ein verantwortungsvoller Umgang gefragt sei. 

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Massive Nachteile für die Dornbirner orteten die Dornbirner Neos-Fraktionsobfrau Martina Hladik und Stadtvertreter Günter Scrinzi nach dem Kauf des Franziskanerklosters durch die Messestädter. Besonders störte die Pinken, dass der Nutzungsvertrag zwischen Franziskanern und der Stadt als Leihe ausgestaltet ist. Somit erfolgt die Nutzung unentgeltlich, die Stadt trägt sämtliche Kosten. „Das ist ein Geschenk an die Klausur auf Kosten der Steuerzahler“, empörte sich Scrinzi. Die Pinken reichten sogar eine Aufsichtsbeschwerde bei der BH Dornbirn ein.

Ohne Ankauf kein Einfluss auf Entwicklung
Ganz anders sieht man die Sache bei der Dornbirner ÖVP. „Ohne den Ankauf hätte die Stadt keinerlei Einfluss auf die Zukunft dieses Areals gehabt“, betont deren Obmann Alexander Juen. Erst durch diese Entscheidung bestehe überhaupt die Möglichkeit, diesen Ort langfristig für die Dornbirner Bevölkerung zu sichern und Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Zudem würden die Franziskaner seit vielen Jahren einen wichtigen gesellschaftlichen und seelsorgerischen Beitrag für Dornbirn leisten.

Dazu gehöre auch die Begleitung von Menschen im Krankenhaus- und Pflegebereich sowie die tägliche seelsorgerische Arbeit weit über das Kloster hinaus. Was die zukünftige Nutzung des Klosters angeht, soll dieses Schritt für Schritt für die Bevölkerung geöffnet und weiterentwickelt werden. „Genau dabei braucht es aber auch das notwendige Fingerspitzengefühl und einen verantwortungsvollen Umgang mit einem Ort, der für viele Menschen in Dornbirn eine besondere Bedeutung hat.“

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