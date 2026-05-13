Teurer und fataler Irrtum bei Jagdhund-Ausbildung

Irren ist menschlich – und kann auch einem Hund passieren. Das hat jetzt für einen Jäger und das Herrl eines Jagdhundes in Oberösterreich teure und fatale Auswirkungen. Denn der junge „Bello“ mit „Ente-Huhn-Schwäche“ hatte sich bei der Beutesuche-Schulung vertan und das hat auch Folgen nach dem Hundehaltegesetz.