89-Jähriger kracht mit Pkw gegen Mauer

Der 89-Jährige war gegen 10 Uhr auf der Kapfstraße in Richtung Ortszentrum unterwegs. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug krachte daraufhin frontal und ungebremst gegen eine Steinmauer.
Feuerwehr im Einsatz
Der Senior wurde von der Rettung vorsorglich zur Kontrolle ins LKH Feldkirch eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand durch den Aufprall, bei dem auch die Airbags auslösten, erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Gisingen sicherte die Unfallstelle ab, band ausgelaufene Flüssigkeiten und leitete den Verkehr um.
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