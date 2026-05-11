89-Jähriger kracht mit Pkw gegen Mauer

Feuerwehr im Einsatz

Der Senior wurde von der Rettung vorsorglich zur Kontrolle ins LKH Feldkirch eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand durch den Aufprall, bei dem auch die Airbags auslösten, erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Gisingen sicherte die Unfallstelle ab, band ausgelaufene Flüssigkeiten und leitete den Verkehr um.