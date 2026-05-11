Gewerkschaft fordert mehr Geld für die Pflege

Mit einer Aktion in der Landeshauptstadt Bregenz macht heute, am „Tag der Pflege“, der ÖGB gemeinsam mit Gewerkschaften und Beschäftigten aus dem Bereich auf die Bedeutung der Pflege aufmerksam. Im Rahmen eines Parcours werden die unterschiedlichsten Pflegeaufgaben vorgestellt. Damit geben sich die Beteiligten an der Aktion allerdings nicht zufrieden, auch die Politik soll in die Pflicht genommen werden – und zwar auf Landes- wie auch auf Bundesebene. So hoffen die Akteure, dass ihr Ruf nach „nachhaltigen Lösungen“ nicht ungehört verhallt. „Unser System funktioniert nur noch, weil Beschäftigte sich selbst ausbeuten. Wir fahren das System auf Verschleiß – und die Politik schaut zu“, beschreibt ÖGB- und vida-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer die aktuelle Situation. Jetzt nicht zu handeln, würde bedeuten, „sehenden Auges auf einen Versorgungskollaps zuzusteuern“, meint er.