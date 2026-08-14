„Trump“ auf Österreichisch

Dass Präsident Trump Journalisten nicht mag, darf als vorausgesetzt gelten. Deshalb fand er auch nichts dabei, sie als Köder und Lockvögel gegen mutmaßliche iranische Raketen in die Air Force One einsteigen zu lassen, während er sich selbst von dort rasch vor dem Abflug aus Ankara in einem Catering-Container zu einem anderen Flugzeug davonschlich.