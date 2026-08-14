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Vor der Abkühlung

Hitze-Wochenende: Sommer dreht noch einmal auf

Österreich
14.08.2026 06:00
Vor der lang ersehnten Abkühlung ab Montag zeigt der Sommer am Wochenende noch einmal, was er ...
Vor der lang ersehnten Abkühlung ab Montag zeigt der Sommer am Wochenende noch einmal, was er kann.(Bild: kids.4pictures - Fotolia)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bevor am Montag die lang ersehnte Abkühlung kommt, zeigt der Sommer am Wochenende noch einmal, was er kann. Am Freitag steigen die Temperaturen auf bis zu 36 Grad, auch am Samstag und Sonntag wird es heiß.

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Am Freitag macht die Hitzewelle ihrem Namen noch einmal alle Ehre. Bei meist ungetrübtem Sonnenschein erreichen die Temperaturen in der Früh bis zu 17 Grad.

Höchstwerte im Westen
Am Nachmittag klettern die Höchstwerte dann auf 27 bis 36 Grad, wobei es in Tirol und Vorarlberg erneut am heißesten wird. Im Westen können auch vereinzelte Wolken über den Himmel ziehen, diese bleiben jedoch harmlos.

Hier lesen Sie die Wetterprognose für Ihr Bundesland im Detail:

Hitze-Wochenende steht uns bevor
Auch am Samstag geht es heiß und sonnig weiter: Die Temperaturen erreichen maximal 34 Grad. Der Sonntag bringt auch noch einmal einen Hitze-Tag, wobei in Teilen Österreichs schon erste Regenschauer und Gewitter auftreten können.

Endlich Abkühlung in Sicht!
Zu Beginn nächster Woche soll sich die Hitzewelle endgültig verabschieden – während es am Montag noch einmal bis zu 33 Grad heiß werden kann, fallen die Temperaturen am Dienstag deutlich. Tagsüber erwarten uns dann nur noch bis zu 27 Grad.

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