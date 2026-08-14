Kinder sind eine „Hundsarbeit“?

Dass man bei einem Bundeskanzler strenge Maßstäbe anlegt, versteht sich von selbst. Aber Renate Anderl ist immerhin Präsidentin der Arbeiterkammer, einer Institution, die überwiegend von Durchschnittsverdiener(innen) Zwangsbeiträge einhebt und über ein Vermögen von fast einer Milliarde Euro verfügt.

Aus „Hundsarbeit“ ohne Respekt vor den Müttern?