Bürokratiekosten hoch wie Budgetloch

Schwer verständlich bis fahrlässig ist es daher, dass beim beschworenen Stopp der Regulierungswut, ganz zu schweigen von einem substanziellen Abbau, immer noch zu wenig weitergeht. Der von Staatssekretär Schellhorn kürzlich vorgelegte Entbürokratisierungsbericht listet dazu genug Möglichkeiten auf. Das meiste davon ist nicht gerade Raketenwissenschaft. So meint etwa die Hoteliervereinigung, dass z. B. Daten nur noch einmal erhoben werden dürfen und nicht von verschiedenen Stellen jeweils extra. Anträge sollen als erteilt gelten, wenn eine Behörde bei den Fristen säumig ist. Und pro Themenbereich darf nur noch entweder Land oder Bund sowie ein Amt zuständig sein. Dies kostet die öffentliche Hand nichts. Und noch ein Vergleich: Würden wir unsere Bürokratiekosten auf das Niveau der Holländer bringen, würde das 0,6 % mehr BIP bedeuten.