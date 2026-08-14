Andrea Berg bringt Kitzbühel zum Beben

„Wir werden es richtig krachen lassen“

Andrea Berg ist dabei nicht nur für ihre unverwechselbare Stimme bekannt, sondern auch für aufwendig inszenierte Bühnenshows und ihre besondere Nähe zu den Fans. Auch die Sängerin selbst blickt voller Vorfreude auf den Auftritt in Tirol: „Ich kann es kaum erwarten, mit Euch das Leben zu feiern. Wir werden es gemeinsam richtig krachen lassen, seid gespannt.“ Damit bildet das Konzert zugleich den großen Abschluss eines musikalischen Augusts in Kitzbühel.