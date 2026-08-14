Andrea Berg bringt Kitzbühel zum Beben

Schlagerfans dürfen sich auf einen ganz besonderen Sommerabend freuen: Am 29. August verwandelt Andrea Berg das Tennisstadion Kitzbühel in eine große Open-Air-Bühne. Mit ihren größten Hits, viel Emotion und einer spektakulären Show will die Schlagerkönigin die Gamsstadt zum Beben bringen. Die „Krone“ verlost Tickets für das große Sommer-Open-Air.
Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört Andrea Berg zu den erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum. Mit insgesamt 14 Nummer-eins-Alben schrieb sie deutsche Chartgeschichte und begeistert bis heute Millionen Fans. Am 29. August 2026 macht die Ausnahmekünstlerin nun in Kitzbühel Station. Im Tennisstadion dürfen sich die Besucher auf einen Abend voller großer Gefühle, mitreißender Musik und jeder Menge Schlagerpower freuen.
Natürlich dürfen dabei auch ihre größten Hits nicht fehlen. Songs wie „Du hast mich tausendmal belogen“, „Ja ich will“ oder „Diese Nacht ist jede Sünde wert“ gehören längst zum festen Repertoire ihrer Konzerte und sorgen regelmäßig für lautstarke Mitsing-Momente.
„Wir werden es richtig krachen lassen“
Andrea Berg ist dabei nicht nur für ihre unverwechselbare Stimme bekannt, sondern auch für aufwendig inszenierte Bühnenshows und ihre besondere Nähe zu den Fans. Auch die Sängerin selbst blickt voller Vorfreude auf den Auftritt in Tirol: „Ich kann es kaum erwarten, mit Euch das Leben zu feiern. Wir werden es gemeinsam richtig krachen lassen, seid gespannt.“ Damit bildet das Konzert zugleich den großen Abschluss eines musikalischen Augusts in Kitzbühel.
Tickets mit der „Krone“ gewinnen
Die „Krone“ bringt ihre Leser jetzt mitten hinein in das Schlager-Spektakel und verlost Tickets für das Andrea Berg Sommer Open Air am 29. August 2026 im Tennisstadion Kitzbühel. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24.8., 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.