Spitzengastronom wirft Europa „Dekadenz“ vor

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Es war ein bemerkenswertes Interview, und man hätte Attila Dogudan noch stundenlang zuhören können. In der „ZiB 2“ saß der supersmarte, erfolgreiche Do & Co-Gründer – 2,5 Milliarden Euro Umsatz, 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt –, nachdem der amerikanische Präsident beim Rückflug vom NATO-Gipfel einen seiner Cateringcontainer als Fluchtweg genutzt hatte. Unbezahlbare Werbung für Dogudans Firmenimperium.