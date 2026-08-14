Auf Schlaganfall folgte Irrfahrt quer durchs Land

„Mama war voll die Checkerin“

„Meine Mutter wird jetzt wohl ein Pflegefall bleiben. Vorher war sie topfit – eine richtige Checkerin – die alles ohne Probleme alleine erledigen konnte“, ist Sohn Christian erschüttert. Mitten in der Gastpatienten-Debatte findet FPÖ-Gesundheitssprecher Richard Punz fraglich, warum nicht sofort ein anderes Wiener Krankenhaus angefahren wurde. Das AKH Wien sei immerhin auch nur 30 Minuten entfernt gewesen. „Ich möchte den Einsatzkräften keine Schuld zuweisen“, sagt Christian T. „Ich will darauf aufmerksam machen, und wissen, ob es bei weniger Fahrtzeit anders gekommen wäre.“