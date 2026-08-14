Coach Röhl verriet verrückte Habakovic-Geschichte

Red Bull Salzburgs Stürmer Haris Tabakovic wurde beim dramatischen Aufstieg ins Play-off der UEFA Europa League zum großen Helden. Der Neuzugang aus Bosnien-Herzegovina erzielte beim Auswärts-3:3 gegen den Pafos FC alle drei Tore der Bullen. Dabei war lange unklar, ob er spielen kann, wie Cheftrainer Danny Röhl der „Krone“ verriet.