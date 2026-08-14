Die Womack Sisters tragen die Soul-Fackel weiter

Sam Cooke, Großvater

Er gilt als einer der Väter des Soul und wurde Ende der 50er-Jahre mit Songs wie „Wonderful World“ weltberühmt. Er wurde 1964 im Alter von nur 33 Jahren von der Motelmanagerin Bertha Franklin erschossen. Die genauen Umstände blieben ungeklärt.

Bobby Womack, Onkel

Er brillierte in den 70er- und 80er-Jahren in den Genres Soul und R&B. Mit 21 heiratete er Barbara Cooke, die Witwe seines Mentors Sam Cooke. Vor seinem Tod 2014 sang er 2012 mit Superstar Lana Del Rey für „Dayglo Reflection“ ein letztes Duett.

Womack & Womack, Eltern

Das verheiratete Pop-Duo Cecil (Bruder von Bobby) und Linda Womack (Tochter von Sam Cooke). Die größten Erfolge feierten sie 1988 mit den Singles „Celebrate The World“ und „Teardrops“. Das Duo ließ sich später in Afrika nieder.