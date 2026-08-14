Hilfe für Bauern: Erster persönlicher Krisengipfel

Schnelle Hilfen erhofft sich indes auch Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Denn wo normalerweise das Futter für seine Kühe wächst, ist die Wiese heuer völlig verdörrt, wie Strasser via Instagram-Video auf seinem Hof im niederösterreichischen Nöchling zeigt. Die dramatischen Folgen der anhaltenden Trockenheit treffen ihn also politisch und privat.

„Der Klimawandel ist für uns Bauern keine abstrakte Debatte. Wir erleben seine Folgen jeden Tag“, meint er.