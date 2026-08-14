„In kürzester Zeit wird Almleben ausgerottet sein“

Ein Grund: „EU will sich die Fördergelder sparen“

Was sind in seinen Augen die Gründe dafür? „Hier kann ich nur Mutmaßungen anstellen. Ein Grund könnte sein, dass sich die EU die Fördergelder sparen will, die die Bauern erhalten. Denn mit nichts anderem kann man sie so schnell ausrotten als mit großen Beutegreifern. Dass die Bergbauern zu einem großen Teil Selbstversorger und Selbstdenker sind, könnte so manch einem Politiker ebenfalls ein Dorn im Auge sein.“