Tabakovic mahnt, Mann kündigt weiteren Transfer an

Dabei hätte man den 1,96-Meter-Mann in der ersten Hälfte zu oft mit langen Bällen gesucht, meinte Röhl. Der Neo-Coach forderte auch flache Anspiele. „Haris kann uns auch in der roten Zone immer wieder Optionen geben, aber das wird kommen.“ Es sei normal, dass es ein wenig brauche, bis sich Automatismen etablieren. „Aber ich sehe da immer wieder gute Sachen.“ Bei einem Stürmer gehe es um Tore, gestand Tabakovic. „Wir müssen aber auch analysieren, was wir nicht so gut gemacht haben.“