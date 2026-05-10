Hatte Sarah Ferguson eine Affäre mit P. Diddy?

Diddy von Royals „besessen“

Ferguson, die sich in Epsteins Dunstkreis aufgehalten haben soll, sieht sich durch das Buch „Entitled“ des britischen Royal-Biografen Andrew Lownie erneut mit einem Skandal konfrontiert. Mehrere Jahre lang soll sie mit Diddy eine „enge Beziehung“ geführt haben. Der soll von den britischen Royals geradezu „besessen“ gewesen sein. So soll er großes Interesse an den Töchtern Beatrice und Eugenie bekundet haben, die damals noch sehr jung waren.

Darin behauptet der Autor laut der britischen „The Times“ unter Berufung auf anonyme Quellen, Ferguson und Diddy hätten über mehrere Jahre eine enge Beziehung geführt. Kennengelernt haben sollen sich die beiden demnach Anfang der 2000er-Jahre im Umfeld der inzwischen verurteilten Ghislaine Maxwell.