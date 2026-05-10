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Gerüchteküche brodelt

Hatte Sarah Ferguson eine Affäre mit P. Diddy?

Society International
10.05.2026 11:43
Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor mit seiner ehemaligen Ehefrau Sarah Ferguson
Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor mit seiner ehemaligen Ehefrau Sarah Ferguson(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Ex-Briten-Prinzessin Sarah Ferguson, alias „Skandal Royal“, soll eine Affäre mit dem skandalträchtigen Sänger Sean Combs gehabt haben. Doch P. Diddy, der wegen prostitutionbezogener Delikte derzeit eine Haftstrafe absitzt, soll auch großes Interesse an Fergies Töchtern gezeigt haben ...

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Enthüllungen rund um Sarah Ferguson und dem gefallenen Rapmogul Sean Combs sorgen derzeit international für Schlagzeilen. In einem neuen Buch werden brisante Behauptungen über eine angebliche Affäre zwischen der Ex-Frau von Prinz Andrew und dem US-Star erhoben. 

Zur Erinnerung: Fergie war mit dem damaligen britischen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor verheiratet, dem ein extremes Naheverhältnis zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unterstellt wird. 

Milliardär P. Diddy auf einer Archivaufnahme
Milliardär P. Diddy auf einer Archivaufnahme(Bild: AP/Jordan Strauss)

Skandal-Royal kommt nicht aus den Schlagzeilen
Die Ex-Prinzessin galt vor allem in den 90er-Jahren als „Skandal-Royal“ und war immer wieder eine Schlagzeile gut. Mancher erinnert sich vielleicht noch an den „Toe sucking“-Skandal (Während Prinz Andrew auf Marineeinsatz war, wurde Ferguson im Urlaub mit dem US-Finanzberater John Bryan fotografiert. Bilder zeigten unter anderem, wie Bryan an ihren Zehen saugt, Anm.), fragwürdige Geschäftsdeals, hohe Schulden, öffentlich ausgetragene Eheschwierigkeiten oder die berühmte Bestechungsaffäre im Jahr 2010 (Für 50.000 Pfund wollte Ferguson Personen Zugang zu Prinz Andrew verkaufen, Anm.).

Fergusons mittlerweile erwachsene Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie
Fergusons mittlerweile erwachsene Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie(Bild: APA-Images / PA / Dominic Lipinski)

Diddy von Royals „besessen“
Ferguson, die sich in Epsteins Dunstkreis aufgehalten haben soll, sieht sich durch das Buch „Entitled“ des britischen Royal-Biografen Andrew Lownie erneut mit einem Skandal konfrontiert. Mehrere Jahre lang soll sie mit Diddy eine „enge Beziehung“ geführt haben. Der soll von den britischen Royals geradezu „besessen“ gewesen sein. So soll er großes Interesse an den Töchtern Beatrice und Eugenie bekundet haben, die damals noch sehr jung waren.

Darin behauptet der Autor laut der britischen „The Times“ unter Berufung auf anonyme Quellen, Ferguson und Diddy hätten über mehrere Jahre eine enge Beziehung geführt. Kennengelernt haben sollen sich die beiden demnach Anfang der 2000er-Jahre im Umfeld der inzwischen verurteilten Ghislaine Maxwell.

Hier sehen Sie das brisante Video:

Das Video „Sarah Ferguson‘s LOVE AFFAIR with Diddy“ auf YouTube (siehe oben) greift die Gerüchte ebenfalls auf und sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit. 

„Frei erfunden“
Aus dem Umfeld von Ferguson wurden die Vorwürfe inzwischen klar zurückgewiesen. Laut „The Times“ seien die Behauptungen „frei erfunden“ und entsprächen nicht der Wahrheit. Offizielle Dokumente, Fotos oder andere eindeutige Belege für eine Beziehung zwischen Ferguson und Diddy liegen derzeit nicht vor.

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