Anrainerin: „Bahnübergang ist jetzt gefährlicher“

Täglich rasen hier zig Züge durch. Der kleine Stopp wird nur als Bedarfshaltestelle angefahren. Die Garnituren halten nur, wenn jemand ein oder aussteigen will. Für die Anrainer, die hier in kleinen Häuschen am See ihre Freizeit genießen, hat sich seit dem Neubau der Station vor knapp sechs Jahren die Sicherheit verschlechtert. „Man sieht jetzt nicht mehr so gut, ob ein Zug kommt“, sagt eine Dame, die in einer der 20 säuberlich gepflegten Hütten auf der anderen Gleisseite lebt.