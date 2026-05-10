Austria-Legende spielte zwei Jahre ohne Pause!

Am morgigen 11. Mai hat eine Legende der Austria Klagenfurt großen Feiertag: Helmut König wird 70 Jahre alt. Wieso der ehemalige Linksverteidiger einst zwei rekordverdächtige Bundesliga-Saisonen abspulte, schon früh mit dem Kicken aufhörte, wieviel er verdiente, welchen Fehler er sich eingesteht – und wieso er sich nun unters Messer legen muss.
Heutzutage fast unvorstellbar, damals für Helmut König keine große Sache: Von 1982 bis 1984 verpasste der einstige Linksverteidiger der Austria Klagenfurt keine einzige Bundesliga-Spielminute – heißt: „Kinke“ wurde zwei Jahre lang nie ausgewechselt, absolvierte in Summe 62 Partien am Stück!
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