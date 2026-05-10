Austria-Legende spielte zwei Jahre ohne Pause!

Am morgigen 11. Mai hat eine Legende der Austria Klagenfurt großen Feiertag: Helmut König wird 70 Jahre alt. Wieso der ehemalige Linksverteidiger einst zwei rekordverdächtige Bundesliga-Saisonen abspulte, schon früh mit dem Kicken aufhörte, wieviel er verdiente, welchen Fehler er sich eingesteht – und wieso er sich nun unters Messer legen muss.