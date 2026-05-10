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So viel kassierte er

Austria-Legende spielte zwei Jahre ohne Pause!

Fußball
10.05.2026 10:59
Prost, „Kinke“! Neo-70er Helmut König absolvierte einst 282 Partien für die Austria Klagenfurt, ...
Prost, „Kinke“! Neo-70er Helmut König absolvierte einst 282 Partien für die Austria Klagenfurt, feiert am morgigen 11. Mai sein Jubiläum.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Am morgigen 11. Mai hat eine Legende der Austria Klagenfurt großen Feiertag: Helmut König wird 70 Jahre alt. Wieso der ehemalige Linksverteidiger einst zwei rekordverdächtige Bundesliga-Saisonen abspulte, schon früh mit dem Kicken aufhörte, wieviel er verdiente, welchen Fehler er sich eingesteht – und wieso er sich nun unters Messer legen muss. 

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Heutzutage fast unvorstellbar, damals für Helmut König keine große Sache: Von 1982 bis 1984 verpasste der einstige Linksverteidiger der Austria Klagenfurt keine einzige Bundesliga-Spielminute – heißt: „Kinke“ wurde zwei Jahre lang nie ausgewechselt, absolvierte in Summe 62 Partien am Stück!

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