Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eklat in Prag

Spieler attackiert und verletzt! Derby eskaliert

Fußball International
10.05.2026 09:54
In Prag kam es zu heftigen Ausschreitungen.
In Prag kam es zu heftigen Ausschreitungen.(Bild: One Play Sport)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem Platzsturm mit Pyrotechnik und offenbar auch Angriffen auf Spieler haben Fans von Slavia Prag, dem Arbeitgeber von Muhammed Cham, für den Abbruch im 317. tschechischen Fußball-Derby gegen Sparta Prag gesorgt. Der Eklat verhinderte den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft ihres Teams. Nach einem spannenden Spielverlauf stand es 3:2 für Slavia, bevor Chaos ausbrach. Zahlreiche Anhänger rannten mit Bengalos auf den Platz, Pyrotechnik wurde auf die Ränge geworfen.

0 Kommentare

„Drei, vier Minuten trennten uns von den Meisterfeierlichkeiten, ich glaube, die Spieler hätten das geschafft“, sagte Slavia-Präsident Jaroslav Tvrdík. „Stattdessen ist es wohl die größte Schande, die ich in elf Jahren im Verein erlebt habe.“ Der Gegner habe einen Angriff auf einen oder zwei Spieler gemeldet. Er halte es für legitim, dass die Partie abgebrochen wurde. „Als ich mit unseren Spielern sprach, sagten sie, wenn uns bei ihnen etwas Ähnliches passiert wäre, hätten wir uns genauso verhalten“, sagte Tvrdík. „Wir können keine mildernden Umstände für uns geltend machen. Wir können uns nur entschuldigen.“

  Der Fall liege jetzt bei der Disziplinarkommission der Liga, die Punkte werden wohl an den Gegner gehen. „Es ist zu erwarten, dass das Spiel zu unseren Ungunsten gewertet wird“, so der Slavia-Präsident. Vor dem Abbruch hatte Slavia zwei Rückstände wettgemacht und in der 59. und 92. Minute zwei Platzverweise kassiert – ehe der Platzsturm begann. Cham war Ersatzspieler.

Ligaverband verurteilt den Vorfall
Der Ligaverband teilte in einer Stellungnahme mit, dass das Verhalten der heimischen Fans, die vor dem Schlusspfiff nicht nur das Spielfeld stürmten, sondern auch gegnerische Spieler angriffen, einen völlig inakzeptablen Vorfall darstellt. „Körperliche Angriffe auf Spieler, Mitglieder der Trainerstäbe oder andere am Spiel beteiligte Personen stellen eine Überschreitung einer Grenze dar, von der wir überzeugt waren, dass sie im tschechischen Profifußball nicht vorkommen kann“, hieß es.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Ein solches Verhalten werde unter keinen Umständen toleriert und schade dem gesamten tschechischen Fußball. „Weder eine emotional aufgeladene Atmosphäre noch sportliche Rivalität können jemals als Entschuldigung für ein solches Verhalten dienen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
10.05.2026 09:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
242.370 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
115.386 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
102.097 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
915 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
847 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
642 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr Fußball International
Eklat in Prag
Spieler attackiert und verletzt! Derby eskaliert
Irre Marke
Lionel Messi feiert Liga-Rekord, Fans stürmen Feld
Mentale Challenge
„Unheimlich schwierig“: Kompany leidet mit Profi
Nach Defensiv-Kritik
„Fehler gemacht“: Kompany widerspricht Bayern-Ass
„Dreckige Spielchen“
Wolfsburger zertrampelt Elferpunkt vor Kane-Patzer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf