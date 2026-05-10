Spieler attackiert und verletzt! Derby eskaliert

„Drei, vier Minuten trennten uns von den Meisterfeierlichkeiten, ich glaube, die Spieler hätten das geschafft“, sagte Slavia-Präsident Jaroslav Tvrdík. „Stattdessen ist es wohl die größte Schande, die ich in elf Jahren im Verein erlebt habe.“ Der Gegner habe einen Angriff auf einen oder zwei Spieler gemeldet. Er halte es für legitim, dass die Partie abgebrochen wurde. „Als ich mit unseren Spielern sprach, sagten sie, wenn uns bei ihnen etwas Ähnliches passiert wäre, hätten wir uns genauso verhalten“, sagte Tvrdík. „Wir können keine mildernden Umstände für uns geltend machen. Wir können uns nur entschuldigen.“