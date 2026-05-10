„So eine Sch****“: Friedl nach Gegentor stinksauer

Zu den Unachtsamkeiten seiner Teamkollegen hatte Kapitän Friedl nach der Partie eine klare Meinung, gegenüber DAZN schimpfte der 28-Jährige: „Was mich am meisten stört, ist, wie wir dieses Gegentor kriegen. Da sind drei Spieler von uns absolut nicht auf der Höhe. Ich weiß nicht, wo sie herumträumen, oder was sie machen. Das stinkt extrem, dass du am 33. Spieltag durch so eine Sch**** ein Gegentor frisst.“