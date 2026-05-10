Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pleite gegen Ilzer

„So eine Sch****“: Friedl nach Gegentor stinksauer

Deutsche Bundesliga
10.05.2026 11:28
Werder Bremens Marco Friedl war stinksauer
Werder Bremens Marco Friedl war stinksauer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Werder Bremens Marco Friedl musste sich im Österreicher-Duell in Hoffenheim Alexander Prass und Christian Ilzer mit 0:1 geschlagen geben. Besonders ärgerte den Abwehrchef die schlechte Verteidigung beim entscheidenden Gegentor.

0 Kommentare

Rund 20 Minuten nachdem Werders Yukinari Sugawara die Rote Karte gesehen hatte, kam es zum Missverständnis zwischen Jens Stage und Amos Pieper. Der Pass des Dänen verfehlte sein Ziel, Pieper scheiterte beim Versuch, den Ball noch von der Torauslinie zu kratzen. Den darauffolgenden Eckstoß führten die Hausherren schnell aus, Banzoumana Toure staubte trocken ab.

Lesen Sie auch:
Michael Gregoritsch glänzte beim Heimsieg seiner Mannschaft.
Deutsche Bundesliga
Gregoritsch glänzt und Ilzers CL-Traum lebt weiter
09.05.2026

Zu den Unachtsamkeiten seiner Teamkollegen hatte Kapitän Friedl nach der Partie eine klare Meinung, gegenüber DAZN schimpfte der 28-Jährige: „Was mich am meisten stört, ist, wie wir dieses Gegentor kriegen. Da sind drei Spieler von uns absolut nicht auf der Höhe. Ich weiß nicht, wo sie herumträumen, oder was sie machen. Das stinkt extrem, dass du am 33. Spieltag durch so eine Sch**** ein Gegentor frisst.“

„Absolut amateurhaft“
Abgesehen von dieser Szene habe die Verteidigung einen guten Job gemacht, umso bitterer sei es, ein Spiel so zu verlieren. „Das ist absolut amateurhaft“, ärgerte sich Friedl.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
10.05.2026 11:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
242.682 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
116.961 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
102.931 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
916 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
858 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
857 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Pleite gegen Ilzer
„So eine Sch****“: Friedl nach Gegentor stinksauer
Mentale Challenge
„Unheimlich schwierig“: Kompany leidet mit Profi
Nach Defensiv-Kritik
„Fehler gemacht“: Kompany widerspricht Bayern-Ass
„Dreckige Spielchen“
Wolfsburger zertrampelt Elferpunkt vor Kane-Patzer
Krone Plus Logo
Dortmunder Rätselraten
Kritik an Sabitzer: „Ich verstehe das alles nicht“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf