Hurricanes stehen als erster Halbfinalist fest

Die Carolina Hurricanes haben im Play-off der National Hockey League als erstes Team das Halbfinale erreicht. Der Club aus North Carolina bezwang die Philadelphia Flyers am Samstag auswärts 3:2 nach Verlängerung und entschied auch diese Serie im Modus „best of seven“ 4:0 für sich. Im Endspiel der Eastern Conference treffen die Hurricanes auf die Buffalo Sabres oder die Montreal Canadiens (Stand: 1:1).