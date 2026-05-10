Hurricanes stehen als erster Halbfinalist fest

Die Carolina Hurricanes haben im Play-off der National Hockey League als erstes Team das Halbfinale erreicht. Der Club aus North Carolina bezwang die Philadelphia Flyers am Samstag auswärts 3:2 nach Verlängerung und entschied auch diese Serie im Modus „best of seven“ 4:0 für sich. Im Endspiel der Eastern Conference treffen die Hurricanes auf die Buffalo Sabres oder die Montreal Canadiens (Stand: 1:1).
In der Western Conference sind die Colorado Avalanche hingegen nicht mehr ungeschlagen. Das Team aus Denver, das nach einem „Sweep“ gegen die Los Angeles Kings und zwei Siegen zu Beginn gegen Minnesota in der Viertelfinalserie mit 2:0 geführt hatte, verlor Spiel drei auswärts bei den Wild 1:5.
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