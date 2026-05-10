Rückgang bei Rotwein, starker Trend zu Weißwein

Hoher Kostendruck

Die Winzer kämpfen nicht nur mit dem sinkenden Weinkonsum, sondern auch mit steigenden Produktionskosten im Weinbau. „In einem gesättigten Markt mit einem hohen Angebot lassen sich Preissteigerungen nur schwerlich oder gar nicht durchsetzen“, sagt der Rheingauer Weinbaupräsident Peter Seyffardt. „Diese Kombination setzt die Winzer unter einen hohen Kostendruck, der vielfach nur durch persönlichen Verzicht bei der unternehmerischen Entlohnung kompensiert werden kann.“