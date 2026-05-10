Mann auf Rollfeld in Denver von Flugzeug erfasst

„Sind zutiefst traurig“

Die Identität der toten Person wurde zunächst nicht bekannt. Es werde nicht angenommen, dass es sich um einen Mitarbeiter handelt, teilte der Flughafen mit. Die Person sei absichtlich über den Außenzaun geklettert, der untersucht und für intakt befunden worden sei. „Wir sind über diesen Vorfall zutiefst traurig und sprechen den Betroffenen unser Mitgefühl aus“, hieß es vom Flughafen Denver.