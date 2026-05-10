Triebwerk in Brand
Mann auf Rollfeld in Denver von Flugzeug erfasst
Am Flughafen der US-Stadt Denver hat ein Flugzeug beim Starten einen Menschen erfasst und getötet.
Flugzeug wurde geräumt
Der Pilot habe den Start des Flugs von Frontier Airlines bei hoher Geschwindigkeit sofort abgebrochen, teilte US-Verkehrsminister Sean Duffy auf X (siehe Beitrag unten) mit. Die Maschine sei geräumt worden, während Feuerwehr und Ermittler im Einsatz waren. Duffy sprach von einem Sicherheitsverstoß.
Mehrere Verletzte
Laut Mitteilung des Flughafens waren 231 Menschen an Bord des Fliegers. Zwölf von ihnen seien leicht verletzt worden, fünf davon ins Krankenhaus gekommen. Die meisten der Passagiere seien inzwischen auf einem anderen Flug weitergereist. Ziel des abgebrochenen Flugs von Frontier Airlines war Los Angeles.
Rauch in der Kabine
Er habe ein lautes Geräusch gehört und dann durch ein Fenster oranges Licht von dem brennenden Triebwerk gesehen, sagte ein Passagier dem US-Sender ABC. Andere berichteten von Rauch in der Kabine.
„Sind zutiefst traurig“
Die Identität der toten Person wurde zunächst nicht bekannt. Es werde nicht angenommen, dass es sich um einen Mitarbeiter handelt, teilte der Flughafen mit. Die Person sei absichtlich über den Außenzaun geklettert, der untersucht und für intakt befunden worden sei. „Wir sind über diesen Vorfall zutiefst traurig und sprechen den Betroffenen unser Mitgefühl aus“, hieß es vom Flughafen Denver.
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