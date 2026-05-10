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Triebwerk in Brand

Mann auf Rollfeld in Denver von Flugzeug erfasst

Ausland
10.05.2026 10:16
Der Mann starb am späten Freitagabend (Ortszeit) beim Überqueren der Startbahn, nachdem er zwei ...
Der Mann starb am späten Freitagabend (Ortszeit) beim Überqueren der Startbahn, nachdem er zwei Minuten zuvor über einen Zaun geklettert war. Daraufhin kam es zu einem Triebwerksbrand.(Bild: AP/David Zalubowski)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Flughafen der US-Stadt Denver hat ein Flugzeug beim Starten einen Menschen erfasst und getötet. 

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Flugzeug wurde geräumt
Der Pilot habe den Start des Flugs von Frontier Airlines bei hoher Geschwindigkeit sofort abgebrochen, teilte US-Verkehrsminister Sean Duffy auf X (siehe Beitrag unten) mit. Die Maschine sei geräumt worden, während Feuerwehr und Ermittler im Einsatz waren. Duffy sprach von einem Sicherheitsverstoß. 

Mehrere Verletzte
Laut Mitteilung des Flughafens waren 231 Menschen an Bord des Fliegers. Zwölf von ihnen seien leicht verletzt worden, fünf davon ins Krankenhaus gekommen. Die meisten der Passagiere seien inzwischen auf einem anderen Flug weitergereist. Ziel des abgebrochenen Flugs von Frontier Airlines war Los Angeles.

Rauch in der Kabine
Er habe ein lautes Geräusch gehört und dann durch ein Fenster oranges Licht von dem brennenden Triebwerk gesehen, sagte ein Passagier dem US-Sender ABC. Andere berichteten von Rauch in der Kabine.

„Sind zutiefst traurig“
Die Identität der toten Person wurde zunächst nicht bekannt. Es werde nicht angenommen, dass es sich um einen Mitarbeiter handelt, teilte der Flughafen mit. Die Person sei absichtlich über den Außenzaun geklettert, der untersucht und für intakt befunden worden sei. „Wir sind über diesen Vorfall zutiefst traurig und sprechen den Betroffenen unser Mitgefühl aus“, hieß es vom Flughafen Denver.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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