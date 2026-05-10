Wings for Life: Wo es in Wien zu Sperren kommt

Am Sonntag heißt es in Wien wieder laufen statt fahren: Wegen des Wings for Life Run werden quer durch die Stadt zahlreiche Straßen gesperrt. Heuer sorgt eine neue Strecke wegen des anstehenden Song-Contests zusätzlich für Verkehrschaos. Autofahrer müssen sich auf massive Verzögerungen einstellen.
Tausende Läufer gehen beim heurigen Wings for Life Run in Wien an den Start. Das wird für die Autofahrer aktuell eine Geduldsprobe. Rund 13.000 Teilnehmer laufen ab 13 Uhr quer durch die Hauptstadt, weshalb entlang der Strecke zahlreiche Straßen stundenlang gesperrt werden.
Zusätzliche Sperren wegen ESC
Wegen der Eröffnungsveranstaltung des Song-Contests am Rathausplatz musste die Route heuer sogar geändert werden. Zusätzlich bleibt der Ring zwischen Oper und Schottentor laut ÖAMTC bereits ab Mittag bis Mitternacht gesperrt.
Neue Laufstrecke
Die Laufstrecke führt diesmal vom Schloss Schönbrunn über den Wienfluss, den Ring, die Donaukanal-Region und die Reichsbrücke bis auf die Donauinsel und weiter Richtung Tulln.
Gesperrt sind unter anderem die Schönbrunner Schloßstraße, die Linke Wienzeile, die Operngasse, Teile des Rings, die Roßauer Lände, die Erdberger Lände, der Praterstern sowie die Reichsbrücke und die Wagramer Straße.
Auf Öffis umsteigen
Verkehrsexperten empfehlen dringend, auf Öffis umzusteigen und das Gebiet großräumig über die Stadtautobahnen zu umfahren. Die Sperren starten teilweise bereits am Vormittag.
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