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Wings for Life: Wo es in Wien zu Sperren kommt

Wien
10.05.2026 11:10
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Am Sonntag heißt es in Wien wieder laufen statt fahren: Wegen des Wings for Life Run werden quer durch die Stadt zahlreiche Straßen gesperrt. Heuer sorgt eine neue Strecke wegen des anstehenden Song-Contests zusätzlich für Verkehrschaos. Autofahrer müssen sich auf massive Verzögerungen einstellen.

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Tausende Läufer gehen beim heurigen Wings for Life Run in Wien an den Start. Das wird für die Autofahrer aktuell eine Geduldsprobe. Rund 13.000 Teilnehmer laufen ab 13 Uhr quer durch die Hauptstadt, weshalb entlang der Strecke zahlreiche Straßen stundenlang gesperrt werden.

Zusätzliche Sperren wegen ESC
Wegen der Eröffnungsveranstaltung des Song-Contests am Rathausplatz musste die Route heuer sogar geändert werden. Zusätzlich bleibt der Ring zwischen Oper und Schottentor laut ÖAMTC bereits ab Mittag bis Mitternacht gesperrt.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Neue Laufstrecke
Die Laufstrecke führt diesmal vom Schloss Schönbrunn über den Wienfluss, den Ring, die Donaukanal-Region und die Reichsbrücke bis auf die Donauinsel und weiter Richtung Tulln.

Bereits im letzten Jahr ist es in Wien zu großräumigen Absperrungen gekommen, die für ...
Bereits im letzten Jahr ist es in Wien zu großräumigen Absperrungen gekommen, die für Einschränkungen im Straßenverkehr gesorgt haben.(Bild: Philip Platzer for Wings for Life World Run)

Gesperrt sind unter anderem die Schönbrunner Schloßstraße, die Linke Wienzeile, die Operngasse, Teile des Rings, die Roßauer Lände, die Erdberger Lände, der Praterstern sowie die Reichsbrücke und die Wagramer Straße.

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