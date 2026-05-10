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Sturm musste zittern

Dreimal Meister und dreimal Nervenkitzel!

Bundesliga
10.05.2026 10:00
Legendär! 2011 jubelte Sturm mit 5000 mitgereisten Fans in Wr. Neustadt über einen 2:1-Sieg.
Legendär! 2011 jubelte Sturm mit 5000 mitgereisten Fans in Wr. Neustadt über einen 2:1-Sieg.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Vorletzte Runde heute in der Bundesliga! Sturm kämpft in Hartberg um die letzte Titel-Chance. So liefen die zwei letzten Runden bei den Titelgewinnen 2011, 2024 und 2025 der Schwarzen. Spieler und Anhänger brauchten jedes Mal ein starkes Nervenkostüm. Baldriantropfen wird man auch heuer wieder benötigen.

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Man schrieb den 22. Mai 2011. Brütende Hitze lag über der Stadt. Vorletzte Runde in der Bundesliga. Sturm Erster (60 Punkte), dahinter lauerten Salzburg (59) und die Austria (58). 5000 mitgereiste Sturm-Fans verwandelten das Stadion in einen Hexenkessel. Die Anspannung stieg, die Minuten verrannen, Sturm nur 1:1, das erlösende Siegestor fiel und fiel nicht. Doch dann ein Handspiel von Edin Salkic aus heiterem Himmel, Elfer für das Team von Franco Foda. Samir Muratovic behielt die Nerven, 2:1 (87.). In der letzten Runde wurde Innsbruck mit 2:1 besiegt, die Meisterparty konnte steigen.

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