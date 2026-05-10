Dreimal Meister und dreimal Nervenkitzel!

Man schrieb den 22. Mai 2011. Brütende Hitze lag über der Stadt. Vorletzte Runde in der Bundesliga. Sturm Erster (60 Punkte), dahinter lauerten Salzburg (59) und die Austria (58). 5000 mitgereiste Sturm-Fans verwandelten das Stadion in einen Hexenkessel. Die Anspannung stieg, die Minuten verrannen, Sturm nur 1:1, das erlösende Siegestor fiel und fiel nicht. Doch dann ein Handspiel von Edin Salkic aus heiterem Himmel, Elfer für das Team von Franco Foda. Samir Muratovic behielt die Nerven, 2:1 (87.). In der letzten Runde wurde Innsbruck mit 2:1 besiegt, die Meisterparty konnte steigen.