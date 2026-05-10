„Diktatur“: Blatter schimpft über Gianni Infantino

Vor zehn Jahren war Infantino Blatters Nachfolger an der Spitze des Fußball-Weltverbands geworden. Ende April kündigte der 56-Jährige an, sich 2027 zum dritten Mal zur Wiederwahl als FIFA-Präsident stellen zu wollen. Blatter war von 1998 bis 2015 FIFA-Präsident und im Zuge von Korruptionsermittlungen abgetreten. Seine Amtsführung war ebenfalls hoch umstritten. Von der FIFA ist Blatter aktuell enttäuscht. „Es geht nur noch ums Geld und nicht mehr um das Spiel“, sagte der ehemalige Fußball-Funktionär.