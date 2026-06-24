Schockmoment: Auto landete in der Brixentaler Ache

Doch wie kommt ein Fahrzeug ohne Insassen in die Ache? Erste Erhebungen ergaben, dass der Wagen am Nachmittag von einem Afghanen (32) auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Nähe der Ache abgestellt worden war. Dort machte sich das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache selbstständig und rollte über die Böschung in den Fluss. Die Feuerwehr konnte das Auto mittels Seilwinde aus dem Wasser ziehen.