Kroatiens Torschütze ging als Kind durch die Hölle

In der 54. Minute bugsierte er eine Hereingabe von FC-Bayern-Star Josip Stanisic mit dem Knie ins Tor: Es sollte gegen Panama der einzige Treffer des Spiels bleiben, womit Ante Budimir (34) zum Vater von Kroatiens 1:0-Sieg wurde. Der in seiner Jugend 2008 (ohne Einsatz in der Kampfmannschaft) für nur drei Monate beim LASK unter Vertrag gestanden war.