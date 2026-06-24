Kroatiens Torschütze ging als Kind durch die Hölle

Er war 2008 beim LASK unter Vertrag, ist bei Osasuna eine Legende, wurde für einen peinlichen Elfer belacht und krönte nun eine beeindruckende Karriere mit dem 1:0-Goldtor für Kroatien gegen Panama: Ante Budimir, der als Kind einst durch die Hölle ging.
In der 54. Minute bugsierte er eine Hereingabe von FC-Bayern-Star Josip Stanisic mit dem Knie ins Tor: Es sollte gegen Panama der einzige Treffer des Spiels bleiben, womit Ante Budimir (34) zum Vater von Kroatiens 1:0-Sieg wurde. Der in seiner Jugend 2008 (ohne Einsatz in der Kampfmannschaft) für nur drei Monate beim LASK unter Vertrag gestanden war.
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