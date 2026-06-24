Wenn das stille Glück plötzlich zerbricht

Nach der Fehlgeburt versuchten Moore und Kutcher berichten zufolge weiterhin, ein gemeinsames Kind zu bekommen, unter anderem mithilfe von Fruchtbarkeitsbehandlungen. Die Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht. In ihren Memoiren schilderte die Schauspielerin, wie stark der Verlust und weitere persönliche Krisen sie aus der Bahn warfen. Dass sie erst viele Jahre später darüber schrieb, zeigt zugleich, wie lange Trauer nach einer Fehlgeburt nachwirken kann.