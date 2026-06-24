Kult! Norweger kapern Yogastunde am Times Square

Norwegische Fans sorgen bei der Fußball-WM mit ihrer Choreografie im Ruderer-Stil („Viking Row“) samt Schlachtruf weltweit für Aufsehen. Zahlreiche Videos, die in den sozialen Medien viral gehen, begeistern und finden bereits viele Nachahmer. Nun machten die Fans mit einer weiteren spektakulären Aktion auf dem berühmtesten Platz New Yorks (siehe Video oben)auf sich aufmerksam ...
Während Hunderte Menschen mitten auf dem Times Square bei der alljährlichen Veranstaltung „Solstice in Times Square“ meditierten, fluteten norwegische Fans in roten Trikots den Platz.
Sie waren für das WM-Gruppenspiel gegen den Senegal im nahegelegenen MetLife Stadium (New Jersey Stadium) angereist.
Fans machten Yoga-Posen mit
Die Fans stimmten ihren berühmten Fangesang (Row!) an, bei dem sie sich kollektiv auf den Boden setzen und synchron wie in einem Wikinger-Langschiff ruderten. Doch anstatt die Yoga-Klasse nur zu stören, fingen viele norwegische Fans kurzerhand an, die Dehnübungen und Yoga-Posen der Trainer auf der Bühne synchron und lautstark mitzumachen.
Zwischen Fußball-Enthusiasmus und Tiefenentspannung
Die Videos dieser bizarren und extrem friedlichen Mischung aus lautem Fußball-Enthusiasmus (Ro!, Ro!, „Norge!, Norge!“) und spiritueller Tiefenentspannung gingen weltweit in den sozialen Netzwerken viral.
So funktioniert die „Viking Row“
Wie die „Viking Row“ funktioniert? Die Anhänger sitzen oder stehen dicht nebeneinander, führen im Takt einer Trommel gemeinsame Ruderbewegungen aus und ahmen so die Bewegung eines Wikingerschiffs nach.
Auch Haaland & Co. feiern wie die Wikinger
Auch die norwegische Mannschaft setzt bei ihrem ersten WM-Auftritt seit 28 Jahren auf die Wikinger-Thematik. Nach dem 3:2-Sieg über Senegal machte das Team auf den Rasen selbst die „Viking Row“ und feierten mit ihren Fans (siehe unten).
Und sogar das norwegische Parlament ist bereits auf den Geschmack gekommen (siehe unten).
Längst hat die Choreografie weltweite Nachahmer gefunden. Hier ein paar Amateurvideos:
Erinnerungen an Island-Fans 2016
Laut „The Sports Network“ könnte die Choreografie einen ähnlichen Kultstatus erreichen wie der berühmte „Thunder Clap“ der isländischen Fans bei der EM 2016.
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