Kult! Norweger kapern Yogastunde am Times Square

Fans machten Yoga-Posen mit

Die Fans stimmten ihren berühmten Fangesang (Row!) an, bei dem sie sich kollektiv auf den Boden setzen und synchron wie in einem Wikinger-Langschiff ruderten. Doch anstatt die Yoga-Klasse nur zu stören, fingen viele norwegische Fans kurzerhand an, die Dehnübungen und Yoga-Posen der Trainer auf der Bühne synchron und lautstark mitzumachen.