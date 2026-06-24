Gericht: Pavel darf am NATO-Gipfel teilnehmen

Aufgrund des Zeitdrucks habe man schnell eine Entscheidung getroffen. „Wir gingen davon aus, dass der Präsident – ​​mit der kleinen Ausnahme im Jahr 2022 – stets Mitglied der Delegation beim NATO-Gipfel war. Dies ist eine gängige Praxis, die ihre eigene Bedeutung hat und respektiert werden muss“, hieß es weiter. Im eigentlichen Kompetenzstreit zwischen Pavel und Babiš soll später ein Urteil fallen. Der bizarre Streit dürfte damit weitergehen.