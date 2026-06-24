Polit-Beben in Tschechien

Babiš hatte nach der letzten Wahl eine knappe Rechtskoalition mit zwei skurrilen Kleinparteien gezimmert, eine davon die „Motoristen“. Populismus feiert fröhliche Urständ, nur Babiš weiß genau, was er will: Investigative Journalisten sollen das Schnüffeln in seinen Geschäften unterlassen, deren Spuren die Justiz bis nach Brüssel beschäftigen.