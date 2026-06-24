Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Polit-Beben in Tschechien

Kolumnen
24.06.2026 20:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
0 Kommentare

Massen-Demos zur Verteidigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks/Fernsehens: Wo gibt es das sonst auf der Welt? Journalisten streiken im Rundfunk. Der Staatspräsident klagt die Regierung beim Verfassungsgericht. Wenn Tschechen auf die Barrikaden steigen, muss sich wirklich dicke Luft angesammelt haben.

Im Zentrum der Auseinandersetzungen steht der Rechts-Oligarch und Regierungschef Andrej Babiš mit seinem Lieblingsprojekt: Abschaffung der Gebührenfinanzierung sowie Verkleinerung der Rundfunkanstalt. Das klingt vordergründig sinnvoll, aber die Regierungsgegner ahnen, was dahintersteckt.

Wenn die Finanzierung aus dem Budget kommt, zahlen nicht die Konsumenten, sondern alle Steuerzahler. Es ist der Traum jeder Regierung, dass der öffentliche Rundfunk bei ihr anrücken und um Geld betteln muss. Das hat seinen Preis.

Babiš will die Rundfunkanstalt mit dem Lockruf der Sparnotwendigkeit zurechtstutzen. Ihm gefällt ihre Berichterstattung nicht. Dort steckt noch zu viel Václav-Havel-Geist.

Babiš hatte nach der letzten Wahl eine knappe Rechtskoalition mit zwei skurrilen Kleinparteien gezimmert, eine davon die „Motoristen“. Populismus feiert fröhliche Urständ, nur Babiš weiß genau, was er will: Investigative Journalisten sollen das Schnüffeln in seinen Geschäften unterlassen, deren Spuren die Justiz bis nach Brüssel beschäftigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
24.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
194.141 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
116.981 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.235 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1216 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1141 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
774 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Nicht Wien ist anders – Graz ist anders!
„Krone“-Kommentar
Krieg der Orden zwischen Polen und der Ukraine
„Krone“-Kommentar
Mit „Airbert One“ nach China
Sport Tv Logo
Prohaska analysiert:
„Messi ist lange nicht mehr so viel gelaufen“
„Krone“-Kommentar
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf