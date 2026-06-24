Bald fünf Pflegehäuser weniger – das ist der Grund

Erst operiert, dann direkt remobilisiert

Vier Häuser — Leopoldstadt, Simmering, Baumgarten und Donaustadt — werden künftig als geriatrische Kliniken mit rund 1490 Betten geführt. Kernstück ist der Ausbau von Akutgeriatrie sowie Remobilisation und Nachsorge. Das Prinzip: Ältere Menschen, die nach einem Sturz operiert aus dem Krankenhaus entlassen werden, kommen nicht mehr wochenlang auf der Unfallchirurgie zum Liegen — sie werden sofort zielgerichtet mobilisiert.