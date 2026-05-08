Steckdosen und defekte Akkus als Hauptbrandursache

Laut einer aktuellen Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit unter 2000 Personen sind in jedem Haushalt im Durchschnitt zwischen zehn und 14 Akkus oder akkubetriebene Geräte. Beim Umgang damit seien viele aber zu sorglo: Etwa ein Drittel der Befragten setze die Geräte sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus, was zu einem Schaden führen kann, so das Kuratorium. Tatsächlich gaben auch 17 Prozent an, schon einmal eine kritische Situation erlebt zu haben.