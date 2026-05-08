Papst Leo fehlen die Worte bei Rubios Geschenk

„Was schenkt man jemandem, der alles hat?“

„Wow, okay“, antwortete der Papst nur, als Rubio ihm das Geschenk zeigte. „Ich weiß, dass du ein Baseball-Fan bist“, sagte Rubio in Anspielung auf Leos Vorliebe für die Chicago White Sox, der in Chicago geboren wurde. Dann fügte er noch scherzhaft hinzu: „Was schenkt man jemandem, der schon alles hat?“ Im Gegenzug überreichte der Papst Rubio einen Füllfederhalter aus Olivenholz, einer „Pflanze des Friedens“, wie Leo anmerkte.