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„Wow ... Okay“

Papst Leo fehlen die Worte bei Rubios Geschenk

Ausland
08.05.2026 20:33
Marco Rubio überreichte dem Papst bei ihrem Treffen einen Kristallfußball.
Marco Rubio überreichte dem Papst bei ihrem Treffen einen Kristallfußball.(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit diesem Geschenk hatte er wohl nicht gerechnet: US-Außenminister Marco Rubio hat sich am Donnerstag im Vatikan mit Papst Leo XIV. getroffen. Dabei überreichten sich die beiden jeweils ein Mitbringsel. Dem Papst schien es danach kurzerhand die Sprache zu verschlagen.

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Das Treffen des US-Außenministers mit Papst Leo fand vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen zwischen dem Papst und Donald Trump statt. Dieser hatte zuletzt wütend auf dessen Friedensaufrufe reagiert. Bereits einige Wochen zuvor hatte er das Kirchenoberhaupt als „schwach bei der Kriminalitätsbekämpfung“ und „furchtbar in der Außenpolitik“ kritisiert.

Geschenk sorgt für Fragezeichen
Während der zwei Stunden, welche Rubio und der Papst miteinander verbrachten, war es jedoch recht gesittet zugegangen, so die Kirche. Als die beiden Geschenke austauschten, schien Papst Leo jedoch kurz stutzig zu werden. Rubio überreichte dem Kirchenoberhaupt einen Kristallfußball, der mit dem Siegel des Außenministeriums verziert war.

„Was schenkt man jemandem, der alles hat?“
„Wow, okay“, antwortete der Papst nur, als Rubio ihm das Geschenk zeigte. „Ich weiß, dass du ein Baseball-Fan bist“, sagte Rubio in Anspielung auf Leos Vorliebe für die Chicago White Sox, der in Chicago geboren wurde. Dann fügte er noch scherzhaft hinzu: „Was schenkt man jemandem, der schon alles hat?“ Im Gegenzug überreichte der Papst Rubio einen Füllfederhalter aus Olivenholz, einer „Pflanze des Friedens“, wie Leo anmerkte.

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Video wird zum Internet-Witz
Ein Video des Moments verbreitete sich schnell auf Social Media und wurde zum Witz im Internet. Der Vorfall würde die Kluft zwischen dem Papst und Trump perfekt widerspiegeln, scherzten die Menschen im Netz.

„Wirkt wie ein Last-Minute-Geschenk“
„Das ist wirklich herzerwärmend. Zwei Männer, die symbolische Zeichen für Dinge austauschen, an denen der jeweils andere kein Interesse hat (Fußball, Frieden)“, kommentierte etwa ein User auf X die Situation. Andere spekulierten, dass Rubio den Kristallfußball in einem Souvenirshop am Weg zum Flughafen gekauft habe.

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