Innenstadt-Sperre: Salzburg setzt auf uralte Daten

Für die Ausnahmeregeln bei der Innenstadtsperre setzen Salzburgs Verkehrsplaner auf veraltete Zahlen. Dass die Innergebirgs-Bezirke Pongau, Pinzgau und Lungau nicht ins Zentrum fahren dürfen, geht auf Zahlen vom Anfang des Jahrtausends zurück.
Immer noch sorgt die geplante Innenstadtsperre für Autos von außerhalb des Salzburger Zentralraums für viele Diskussionen. Gerade auch in den Gebirgsgauen, die wie die angrenzenden oberösterreichischen Bezirke so wie Touristen aus ganz Europa draußen bleiben müssen.
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