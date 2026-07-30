„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“

In der Früh machte sich auch Landesgeologe Gerald Valentin auf den Weg zum Unglücksort. Dieser begutachtete die Situation. Im „Krone“-Gespräch sagte er: „Es war richtig, in der Nacht zu evakuieren.“ Am Tag habe sich dann „ein sanfteres Bild ergeben: Es hat sich eine dünne Schicht von festem Fels gelöst. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass hier weitere Rutschungen erfolgen.“