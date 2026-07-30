Verletzte Frau nach Sturz von Bergrettung geborgen

Eine ältere Frau stürzte im Bereich der Heumoosalm in Dorfgastein und zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Gewitter, Regen und eine vermurte Zufahrt erschwerten den Einsatz. Die Bergrettung Dorfgastein konnte die Patientin erst nach Öffnung des Liftes sicher ins Tal bringen...
Ein Sturz auf der Heumoosalm in Dorfgastein löste am späten Mittwochabend einen komplizierten Einsatz für die Bergrettung Dorfgastein aus. Eine ältere Frau hatte sich bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Ihre Tochter setzte die Rettungskette in Gang, kurz vor 22.00 Uhr wurden die Bergretter alarmiert.
Gewitter und anhaltender Regen erschwerten die Bergung zusätzlich. Dazu war der Zufahrtsweg wegen einer Mure für Einsatzfahrzeuge nicht passierbar. Um rasch helfen zu können, öffneten die Dorfgasteiner Bergbahnen kurzfristig den Lift, sodass ein zweites Team von oben zur Einsatzstelle gelangte.
Ein Bergrettungsarzt versorgte die Frau und leitete eine Schmerztherapie ein. Danach wurde die Patientin mit der Trage geborgen und kurz nach Mitternacht dem Roten Kreuz übergeben. Rund zwölf Bergretter standen im Einsatz.
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