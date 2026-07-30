Verletzte Frau nach Sturz von Bergrettung geborgen

Ein Sturz auf der Heumoosalm in Dorfgastein löste am späten Mittwochabend einen komplizierten Einsatz für die Bergrettung Dorfgastein aus. Eine ältere Frau hatte sich bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Ihre Tochter setzte die Rettungskette in Gang, kurz vor 22.00 Uhr wurden die Bergretter alarmiert.