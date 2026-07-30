87-Jährige überfallen! Räuber in Rumänien gefasst

Nachdem eine 87-jährige Frau in der Stadt Salzburg von zwei Männern brutal überfallen wurde, ist nun auch der zweite Räuber gefasst worden. Während der erste recht rasch nach der Tat verhaftet werden konnte, musste sich beim zweiten Täter die rumänische Polizei einschalten. Alle Details zu dem brutalen Raub lesen Sie hier...
Jetzt haben sie auch den zweiten Räuber geschnappt! Nach dem schweren Raub an einer 87-jährigen Salzburgerin ist nun auch der zweite Beschuldigte in Salzburg in Untersuchungshaft.
Der 45-jährige Rumäne hatte sich nach der Tat nach Rumänien abgesetzt. Weil er in Österreich laut Ermittlungen keine weiteren Anlaufadressen hatte, wurde ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Am 1. Juli konnte der Mann von der rumänischen Polizei festgenommen werden.
Nach seiner Auslieferung nach Österreich zeigte er sich grundsätzlich geständig. Er bestreitet laut Polizei aber, absichtlich Gewalt gegen die Pensionistin angewendet zu haben. Die Frau sei durch das gewaltsame Öffnen der Tür zu Sturz gekommen.
Wie berichtet, war die 87-Jährige bereits am 13. Juni in ihrem Wohnhaus überfallen worden. Bekannte fanden die verletzte Pensionistin am Tag darauf im Eingangsbereich, nachdem sie nicht zu einem vereinbarten Treffen erschienen war.
Bei der Durchsicht der Räume erhärtete sich der Verdacht auf Raub, weil Bargeld fehlte. Später stellte sich heraus, dass auch Goldschmuck gestohlen worden sein soll. Ermittler des Landeskriminalamts forschten zwei Rumänen im Alter von 42 und 45 Jahren als Verdächtige aus.
Der 42-Jährige wurde bereits am 17. Juni in Salzburg festgenommen, verweigerte die Aussage und kam in U-Haft. Nun sitzen beide Beschuldigten in der Justizanstalt Salzburg. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zur Schadenshöhe laufen weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.