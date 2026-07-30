87-Jährige überfallen! Räuber in Rumänien gefasst

Nachdem eine 87-jährige Frau in der Stadt Salzburg von zwei Männern brutal überfallen wurde, ist nun auch der zweite Räuber gefasst worden. Während der erste recht rasch nach der Tat verhaftet werden konnte, musste sich beim zweiten Täter die rumänische Polizei einschalten. Alle Details zu dem brutalen Raub lesen Sie hier...