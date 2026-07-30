Eisbullen-Coach spricht über den aktuellen Kader

Der neue frische Wind pfeift künftig mehr aus der Richtung des eigenen Nachwuchses, wie Cheftrainer Alan Letang, ebenfalls neu, verriet. „Mit dem aktuellen Kader bin ich zufrieden. In einer perfekten Welt wäre ein Offensivspieler noch ganz gut. Einige Spieler werden jetzt aber erstmals die Chance bekommen, sich zu zeigen und in eine neue Rolle zu schlüpfen“, sagte der 50-jährige Kanadier, der die Mannschaft derzeit kennenlernt.