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Bei Kreuzung

Zusammenstoß mit Auto: Biker schwer verletzt

Salzburg
30.07.2026 21:00
In Hollersbach kam es zum schweren Unfall.
In Hollersbach kam es zum schweren Unfall.(Bild: Uwe Grinzinger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In Hollersbach (Salzburg) ist es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Die Ursache für den Unfall ist bisher nicht klar.  

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Ein 41-jähriger Pinzgauer fuhr mit seinem Pkw von Mittersill kommend in die Ortseinfahrt nach Hollersbach ein, als es zum Unfall mit dem Motorradfahrer kam.

Der Biker wurde ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht, der Autolenker blieb unverletzt. Die B165 war für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt.

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