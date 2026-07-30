Salzburgs Nordliga-Kapitäne verraten Saisonziele

Auf in den Punktekampf! Für Salzburgs Regionalligisten fällt am Wochenende der Startschuss in die neue Saison. Bei den insgesamt sieben Teilnehmern der neuen Nordliga, die gemeinsam mit Klubs aus Oberösterreich gespielt wird, hat sich im Sommer – wie berichtet – einiges getan. Ein Ausblick, wer wie abschneiden wird, gestaltet sich für Spieler und Trainer schwer. Die „Krone“ hat die sieben Mannschaftskapitäne von Grödig, Seekirchen, Saalfelden, Wals-Grünau und St. Johann sowie Kuchl und Hallein gefragt, mit welchem Saisonziel sie in die neue Spielzeit starten.