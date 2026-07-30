Salzburgs Nordliga-Kapitäne verraten Saisonziele

Für Salzburgs Regionalligisten ist die lange Sommerpause vorbei. Am Freitag startet zumindest schon für sechs heimische Klubs die neue Nordliga, die gemeinsam mit Oberösterreich durchgeführt wird. Die „Krone” hat die Kapitäne gefragt, welches Saisonziel die heimischen Drittligisten anstreben. Dabei sprachen nur zwei Mannschaftsführer den Abstiegskampf an.
Auf in den Punktekampf! Für Salzburgs Regionalligisten fällt am Wochenende der Startschuss in die neue Saison. Bei den insgesamt sieben Teilnehmern der neuen Nordliga, die gemeinsam mit Klubs aus Oberösterreich gespielt wird, hat sich im Sommer – wie berichtet – einiges getan. Ein Ausblick, wer wie abschneiden wird, gestaltet sich für Spieler und Trainer schwer. Die „Krone“ hat die sieben Mannschaftskapitäne von Grödig, Seekirchen, Saalfelden, Wals-Grünau und St. Johann sowie Kuchl und Hallein gefragt, mit welchem Saisonziel sie in die neue Spielzeit starten.
Robert Völkl, Grödig:
„Wie für alle Mannschaften ist es für uns als Aufsteiger eine neue und coole Liga. Wenn wir unseren Fußball auf den Platz bekommen, dann ist das gut und dann wollen wir auch in das obere Drittel.“
Fabian Büchele, Seekirchen:
„Wir wollen das gute Gefühl aus der Vorsaison mitnehmen. Es ist für uns schwer einzuschätzen. Wir wollen im Salzburger Vergleich aber oben dabei sein und ein ÖFB-Cup-Ticket ergattern.“
Lukas Moosmann, Saalfelden:
„Nach einer durchwachsenen Saison wollen wir uns in der neuen Liga etablieren. Durch den großen Umbruch im Kader und im Trainerteam sind wir gut aufgestellt und streben das Mittelfeld an.“
Thomas Pertl, Grünau:
„Wir wollen unseren Prinzipien auf dem Platz treu bleiben und attraktiven Fußball spielen. Es ist wichtig, dass wir uns von den neuen Gegnern nicht beeinflussen lassen. Dem Abstiegskampf wollen wir aus dem Weg gehen.“
Lukas Beran, St. Johann:
„Unser Saisonziel ist in erster Linie, mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun zu haben und den Klassenerhalt frühzeitig sichern. Als weiteres Ziel wollen wir uns wieder einen Startplatz für den ÖFB-Cup sichern. Gegen Graz war es einfach geil.“
Marco Milic, Kuchl:
„Wir wollen gut starten und nicht um die goldene Ananas spielen. Niemand soll gerne gegen uns spielen.
Simon Handle, Hallein:
„Wir sind gekommen, um zu bleiben und wollen uns in der neuen, sehr stark besetzten Liga etablieren, fleißig Punkte sammeln und uns als Team weiterentwickeln.“
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