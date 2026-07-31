Herrenloses Board: Großeinsatz am Fuschlsee

Wasserrettung mit Appell

Es lag auch keine Vermisstenmeldung bei der Polizei vor. Die Wasserrettung appelliert an alle Wassersportlerinnen, Wassersportler und Schwimmer, an ihren Sportgeräten und Schwimmbojen Namen und Telefonnummer anzubringen. So lasse sich im Ernstfall blitzschnell abklären, ob sich der Eigentümer in Sicherheit befindet.