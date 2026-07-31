Herrenloses Board: Großeinsatz am Fuschlsee

Ein herrenloses Stand-Up-Paddelboard hat am späten Donnerstagabend am Fuschlsee (Salzburger Flachgau) zu einem großen Sucheinsatz geführt. Ein Fischer hatte das Board im Wasser treibend entdeckt und einen Notruf abgesetzt.
Ein herrenloses Stand-Up-Paddelboard hat am späten Donnerstagabend am Fuschlsee (Flachgau) zu einem großen Sucheinsatz geführt. Ein Fischer hatte das Board im Wasser treibend entdeckt und einen Notruf abgesetzt.
Kräfte von Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei und dem Roten Kreuz suchten die Seefläche ab und kontrollierten an Land die umliegenden Badeplätze nach liegen gebliebener Kleidung oder sonstigen Hinweisen. Gegen Mitternacht wurde die Aktion ohne Fund abgebrochen.
Wasserrettung mit Appell
Es lag auch keine Vermisstenmeldung bei der Polizei vor. Die Wasserrettung appelliert an alle Wassersportlerinnen, Wassersportler und Schwimmer, an ihren Sportgeräten und Schwimmbojen Namen und Telefonnummer anzubringen. So lasse sich im Ernstfall blitzschnell abklären, ob sich der Eigentümer in Sicherheit befindet.
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